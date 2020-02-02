IZ*ONE月中回歸　李翰潔南道賢望X1重組

韓國Mnet電視台選秀節目《Produce 101》去年爆出造假風波，製作人安俊英因涉詐騙及受賄等而被拘留，《Produce 48》及《Produce X 101》出身的限定女團IZ*ONE與限定男團X1亦被迫中斷活動，其中X1因為成員的事務所未能達成共識，於上月6日解散，成員返回各自的事務所，為之後的活動做準備。

而X1出身的李翰潔與南道賢返回MBK事務所後，很快便開通V App頻道跟粉絲互動，二人今日在首爾慶熙大學舉行見面會，因韓國已出現第15宗武漢肺炎確診個案，不少粉絲都戴上口罩防疫。記者會上，主持談到不少粉絲希望重組的X1成員再組成小分隊活動，南道賢便說：「我好希望可以再組隊，非常懇切。」李翰潔則表示成員之間都有討論再組隊的事，但不知道會否有機會重組。

另外，IZ*ONE早前落實重啟演藝活動，三名日本成員已返韓為組合回歸做準備，今日有消息指IZ*ONE將於本月17日推出原定於去年11月11日推出的專輯《BLOOM*IZ》，是她們停工近三個月復工，粉絲都大表期待。