呂慧儀靠害？湯盈盈變「魚腩」搵老公填氹

藝人湯盈盈、呂慧儀（長腳蟹）與周嘉洛前日為無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》開工，放了一星期新年假的盈盈，透露農曆新年期間沒有四圍去，本欲利用長腳蟹送的「魚蝦蟹」賭具發新年財，沒料最終做了「魚腩」輸錢，她說：「又唔係輸好多嘅，但返到去同老公講，佢就取笑我鍾意賭錢，又冇話畀番我，等我叫佢下個月家用畀多啲，哈哈！」

揸車拜年點對點

而僅放了三日新年假的長腳蟹，透露因近日病菌四處，所以沒有到人多地方，即使拜年也是揸車點對點直落。談到政府公布學生延長假期，到3月2日才復課，她表示買了三本練習給囝囝：「咁冇得返學嘛，課外活動同補習都停咗！每日放工安排定佢第二日做幾多練習，等佢冇咁悶，佢冇黑面，因為做完練習可以玩。」兩女之母的盈盈則表示當女兒獲悉學校假期，又延長即興奮得歡呼：「好在我唔使點理佢哋，佢哋會自己玩，喺屋企睇電影、畫畫同捉雀仔。」

對於同劇的滕麗名於日本受傷住院，劇組因而作出拍攝調動，問到二人可受影響？長腳蟹說：「唔關事，少少調動啫！本身套劇各人一條線，百花齊放，依家最重要係阿滕休息先。（佢幾時歸隊？）快㗎啦！不過唔打擾佢住，唔想帶細菌畀佢，群組都Keep住知佢最新情況。」