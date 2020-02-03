超市掃糧抗疫！張文慈托米冇手軟

藝人張文慈早前由傭人在藥房以一百元買了廿個劣質口罩，惹來網民熱話，有人提醒她可作出追究投訴！因武漢肺炎疫情持續緊張，家有老少的她要繼續積極「撲罩、撲糧」，以解燃眉之急！日前她到商場遍尋消毒用品及口罩，可惜撲空收場，之後「轉戰」超市，花了二千多元儲糧！

目前疫情嚴峻，市民四出「撲罩」，儘管不少商店連日來有少量口罩應急，仍是供不應求。日前中午，張文慈（Pinky）被發現與印籍傭人現身九龍塘商場，只見她在商場內游走，於數間店舖尋找口罩及消毒用品，抱着「碰運氣」心態一試，可惜空手而回！其後她轉往一間電器店，左挑右選購下一個探熱器。雖然Pinky已戴上口罩，仍被途人認出，更有店員直呼張小姐，她似乎是該商場熟客仔。

狂掃食品買滿成車

未幾二人到附近一間超市，鑑於近日市民瘋狂搶購糧食，想必Pinky身負重任「入市上糧」。只見主僕倆全程有商有量，而Pinky主攻米糧食品，惟經過麵食、麵包區，貨架上不少貨品已被清空，當她看到米區貨源充足時，身形纖瘦的她毋須傭人出手，即雙手攞起兩包大米，放上購物車，之後又掃肉食、雞蛋、生果及零食，買到堆滿一車才前往結帳。因當時人流眾多，二人排隊約15分鐘才成功付款離開。

朋友雪中送炭

事後記者與Pinky取得聯絡，她表示：「係呀，買唔到口罩同消毒用品，不過自從大家知我買咗劣質口罩，即刻有朋友主動幫手，好多謝佢哋雪中送炭，買咗幾盒口罩畀我，但係我成家大細，惟有慳住用，呢幾日我都冇再出街嘞！（買咁多食物返屋企？）我唔係囤積糧食，只係咁啱屋企咩都食晒，所以一次過入貨啫，祝大家身體健康！」