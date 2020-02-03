東方日報C1：姜麗文快舊愛一步：我們結婚了！

武漢肺炎持續擴散，全港高度戒備！不少藝人原本計劃的慶祝活動，相繼延期取消或縮減慶祝規模，齊心避「炎」。上月初宣布在年底與女友何雁詩結婚的鄭俊弘，被舊愛姜麗文捷足先登搶先結婚，昨日她在網上宣布與圈外男友柏豪拉埋天窗，不過婚禮就因疫情嚴峻而延期。

資深演員秦沛的34歲愛女姜麗文（Lesley），曾與鄭俊弘拍拖6年，惟2015年她承認已分手一年多，失戀令其情緒跌谷底，幸好後來經朋友介紹下，與任職工程師的柏豪相戀，拍拖3年來一直愛得甜蜜。至於鄭俊弘與何雁詩今年元旦宣布訂婚，並計劃年底舉行婚禮，怎料被舊愛Lesley搶先結婚！

上星期決定取消

去年Lesley與父親秦沛及柏豪參加內地真人騷《女兒們的男朋友》，節目中Lesley與柏豪奉旨拍拖，期間不時咀嘴晒恩愛，又試過做「新手爸媽」照顧小孩，柏豪沖奶似模似樣，又經常幫女友分擔工作，獲讚是好男人。而Lesley曾表示與柏豪拍拖以來從沒鬧交，大讚男友體貼，早已視他為終身伴侶，並指爸爸非常滿意這位「女婿」。

昨日Lesley在「2020年2月2日」這個特別日子突然在網上報喜，宣布與柏豪結婚，上載戴頭紗與老公深情對望和拖手照，並留言「我們結婚了」，她透露去年男友在法國求婚，計劃昨日行禮，但因最近疫情嚴重，為了大家安全和尊重親友決定，故延遲舉行婚禮：「經過一年多的籌備，要延遲婚禮絕對不是一個容易的決定，但我們會繼續提醒對方：最重要的是我們找到對方，很恩愛也很健康！所以很感恩！」雖然婚禮延期，但這個日子對於他們亦非常有意義：「無論如何對我們來說，永遠是很重要的開心大日子！老公，老婆很愛你！Happy Almost- Wedding Day！」榮升人妻的她受訪時表示：「我哋上個禮拜決定取消，只係因為覺得『02022020』咁特別嘅日子所以先至宣布。」至於榮升外父的秦沛表示很興奮，大讚新女婿愛錫女兒。

梁家輝留家慶生

除了Lesley延遲婚禮外，向來喜歡熱鬧的影帝梁家輝前日62歲生日，亦沒有出外狂歡，留在家中與家人開派對慶祝。其女兒梁穎晨上載照片，見戴生日帽的家輝拿着生日牌拍照留念，全程笑不攏嘴，又冧爆向梁穎晨送「肉嘴」。雖然沒有大事慶祝，但一家人齊齊整整，非常溫馨。至於今日46歲生日的楊千嬅，未有特別高調慶祝生日，選擇與家人在外地享天倫樂，她以短訊回覆：「多謝多謝，今年沒有特別慶祝，和家人放假外遊中，休息休息一下。」

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