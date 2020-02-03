學日文嗲男友　陳約臨諗盡辦法擊退架妹

曾代表香港參選國際小姐入行的楊埕與陳約臨，入行後積極在娛樂圈發展，更另謀出路！楊埕自己開公司，加上投資有道，努力買磗頭做小富婆；陳約臨則落重本「投資」在日籍男友身上，為保異地戀不變質，學日文以嗲聲擊退日本妹。

2016年選美過後，陳約臨（Kelly）簽約無綫，並擔任體育節目、國際時裝騷及旅遊節目《3日2夜》的主持，短短三年時間見識不少新事物：「去巴黎、米蘭都好幾次！見到好多國際知名設計師，擴闊咗國際視野。2020年想有個突破，希望做到更好成績，同埋定咗目標就係想學日文。」

學日文嗲男友

Kelly發憤學日文，完全是為了日本混血男友，與現於當地工作的他方便溝通：「選美對我嚟講係一大突破，依家係時候去再學吓新嘢！除咗可以同男友更親密……我講嘅係用日文對話！因為平時用英文溝通，但講日文把聲可以嗲啲。（異地戀點Keep？）佢依家喺日本做嘢，咁都幾好，小別勝新婚！一開始都會唔習慣，其後覺得大家空間多咗，投放落去嘅感情比本地戀時更加多。（擔心畀日本妹撬咗？）極驚！我見到啲日本妹勁靚，皮膚又滑，所以我唔會執輸，要令自己更加靚，成日畀佢新鮮感，我只可以進步。」

異地戀 突擊查行蹤

雖然自信滿滿，還揚言不會無時無刻Check男友行蹤，但她笑言都要突擊檢查：「大家都講信任，畀對方空間，但有時會嚟個突擊FaceTime。」與男友感情要好，問到可有結婚打算，她甜笑指有諗過：「不過又覺得後生仲想發揮吓，畀多自己兩三年試唔同嘅嘢。」

至於「大師姐」楊埕在演藝圈有不少發揮機會，拍電影、電視及做網紅等，最近則拍無綫劇集：「依家忙拍《失憶24小時》，同黃建東有唔少對手戲，入面有啲情節非常爆，有好香艷場面，第一次咁大膽。（點大膽？）非常之唔似我！同埋好性感，又有啲搞笑，尺度好大、好Hot。」除了香港，她還進軍內地市場：「之前去咗北京做個網上直播，佢哋嘅平台有幾千萬觀眾，大家玩互動，反應都好好。」

買千萬House

除了落力做幕前吸金，楊埕還開設公關製作公司，身兼數職收入可觀，問到有否其他財技？她說：「媽咪好細個就教投資，以前有玩過股票但唔得，女仔最好就係投資物業，六年前喺內地買樓，上年又喺香港買咗個細單位，過幾年希望轉間大啲，最希望買獨立屋，有花園可以種花！我睇嗰啲離市區遠少少，二、三千萬都有，依家努力向呢個目標進發。（內地買樓有冇賺？）都唔錯，升值咗有兩倍幾。」

選美這一家

楊埕、陳約臨、王詠珩與張嘉琳參選國際小姐入行，跟代表香港參選「全球先生」的李文星、劉寶業及鄭璟樂不時有聚會，大家感情要好，楊埕開心說：「選美大家庭變大咗，有男有女，每年成績亦愈來愈好，張嘉琳仲喺國際小姐攞咗前15名，大家都好開心！我哋都成日見，新年、聖誕都會聚一聚，佢哋出去參選又會有歡送會，分享過來人經驗，返嚟又有個派對。」陳約臨表示當年未能入15名留遺憾：「當時選完之後爆喊，覺得自己未盡最大努力，喺台上唔係發揮最好。」

場地：asayakitchen（香港瑰麗酒店）