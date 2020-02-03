BAFTA：《1917：逆戰救兵》掃7獎成大贏家

《第73屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）落幕，由英國導演森曼達斯（Sam Mendes）執導的第一次世界大戰電影《1917：逆戰救兵》（1917）成為大贏家，奪得「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳攝影」、「最佳美術設計」、「最佳音效」、「最佳視覺特效」、以及「最佳英國電影」。

森曼達斯捧走「最佳導演」時表示：「冇錯呢套係一套戰爭片，但佢亦係關於故鄉同家庭，同埋等我可以同自己子女，尤其係向我個美麗老婆Alison嘅啟發，講非常多謝。」他再領取「最佳電影」時，提醒觀眾：「多謝所有入戲院睇嘅人，依家戲院仲做緊！」

由奉俊昊執導與有份編劇的韓國電影《上流寄生族》則奪得「最佳非英語電影」與「最佳原創劇本」。

BAFTA部份得獎名單：

最佳電影：《1917：逆戰救兵》

最佳導演：森曼達斯《1917：逆戰救兵》

最佳男主角：華堅馮力士《JOKER小丑》

最佳女主角：雲妮絲維嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》

最佳男配角：畢彼特《從前，有個荷里活》

最佳女配角：羅拉丹恩《婚姻故事》

最佳原創劇本：《上流寄生族》

最佳改編劇本：《陽光兔仔兵》

最佳原創配樂：Hildur Guđnadóttir《JOKER小丑》

最佳攝影：《1917：逆戰救兵》

最佳非英語電影：《上流寄生族》

最佳紀錄片：《For Sama》

最佳動畫電影：《Klaus》

最佳選角：《JOKER小丑》

最佳剪接：《Le Mans '66》

最佳美術設計：《1917：逆戰救兵》

最佳服裝設計：《小婦人》

最佳化妝與髮型：《爆炸性醜聞》

最佳音效：《1917：逆戰救兵》

最佳視覺特效：《1917：逆戰救兵》