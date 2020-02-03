踩入時裝界！謝安琪用演唱會概念設計靚衫

歌手謝安琪（Kay）為時裝品牌任客串設計師推出「 kay…isn't me Collection」系列，她笑言為今次設計「絞盡腦汁」，以「Ready To Wear」理念出發，望做到輕鬆Mix & Match：「今次很榮幸可以成為品牌推出聯乘系列的首位香港藝人。舊年演唱會我好滿意，今次系列亦決定沿用『kay… isn't me.』作為設計概念，繼續鼓勵大家好好閱讀自己、探索生命。除了保留運動服裝的基本元素，在設計上亦花盡心思。我今次參與度都好高㗎，由概念、起稿同揀材料都關我事，不過我聽講我揀嘅Earth Tone顏色，呢個品牌過百年歷史都冇咩用過，我仲以為會被拒絕，點知全權畀我話事，希望帶到新感覺畀大家！」

下次想設計飾物

她笑指滿意今次作品，特別是Fabric Blocking乾濕長褸：「今次設計重點係想有功能性又不失時尚感，所以新系列會提供好多襯衫畀大家揀，好似做完GYM後，隨便更換其中襯衫，就可以直接再去Shopping玩樂。其實平時我嘅日常造型，都會用唔同嘅accessories點綴。所以下次再有機會的話，我想試吓設計手袋、頸巾、頭飾等。」

期待再推出新系列

Kay指設計品全是自己心頭好：「好多Product都係限量發售，聽講件數唔多，好彩品牌畀晒一Set我，如果唔係可能我自己都要排隊先有得買！我自己就未諗過進軍時裝界喇，期待推出第二個系列，咁樣冇咁大壓力！」剛過去的農曆年，Kay留港度歲，每日做運動健身：「新一年希望大家都身體健康，呢排天氣比較反覆，自己每日喺屋企都抽時間做瑜伽同埋簡單嘅負重運動，好好鍛煉身體。」