仔仔遺傳音樂天分　Gary《超人》公開與老婆合照

韓國41歲男星Gary與兒子姜河悟昨晚正式亮相親子節目《超人回來了》，今次是Gary自2016年10月退出綜藝節目《Running Man》後，相隔逾3年復出，他談到當時決定退出的原因：「我做了節目超過20年，好像不勝負荷了，在我休息期間結了婚，也有了孩子，所以放了育嬰假，令我的休息期變得更長，停工時間絕對沒有感到不幸，過得非常幸福。」

Gary指平時有追看《超人》，所以便選擇通過這個節目復出：「因為覺得這個節目很配合我的生活，所以決定演出這個節目。」Gary亦在節目中首度公開他與妻子的合照，並指二人沒有舉行婚禮，只辦了註冊結婚的手續：「本來就沒有辦婚禮的打算，妻子和我的價值觀也很相近。」

而只有兩歲的兒子河悟十分聰明，在節目中大晒語言能力，更遺傳了爸爸的音樂天分，當Gary問河悟「媽媽不來也可以嗎？」時，河悟雖然答「好」，但通電話聽到媽媽的聲音時，就立即爆喊，並傷心地哼起男歌手金範秀的《想你》，十分爆笑。

昨晚播出的《超人》分別錄得9.6%（第一部分）及10.3%（第二部分），而河悟唱歌的一幕更升至14.1%，是昨晚《超人》最高收視的一分鐘。