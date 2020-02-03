菲傭返唔到香港　區永權做湊仔公

菲律賓總統杜特爾特周日（2日）鑑於武漢肺炎情況，決定暫時禁止來自中國大陸、香港及澳門的旅客入境，除了有港人於飛機降落當地機場後滯留機上外，藝人區永權亦慘受牽連，原來其家中菲傭早前回鄉探親，結果近日未能回港，加上家中兩個囝囝正值停課，導致冇「姐姐」幫忙照顧。

佢喺社交網發文細說情況：「是咁的，話說外傭姐姐原定今日從菲律賓探親後回港，誰不知姐姐昨日來電，話回港航班已取消！本以為係某些航空公司嘅處理方法，於是漏夜訂一張其他航空公司嘅全新機票，令姐姐可按原定計劃今日回港。點知航班照飛，但『姐姐』未能登機，原來菲律賓已決定禁止民眾乘航班直飛香港，亦未知此禁令將到何時？所以『傭入家中』一幕，將會於本人家中......不日上映！」佢續指因疫情影響，不少工作要延期或取消，變相令佢有更多時間留在家中做湊仔公，總算係不幸中的大幸。

東網致電區永權，問到航班照飛，工人點解上唔到機？而佢亦未能一一了解現時情況，區永權話：「跟據我姐姐講法，因為佢攞菲律賓護照，而佢班航機係照飛，但總之如果你攞住菲律賓護照就唔畀你上機。」