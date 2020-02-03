《大醬園》劇透：小滿卓楓婚事被德容取消

第十一集 (02/03)

啟山（吳岱融飾）向城中老闆借錢不果，敬業（李國麟飾）提出收購萬冠園，啟山拒絕其「好意」，幸得天佑支持，只要即晚運貨到省城，就可預支半年貨款。醬園出貨時被阻，兆榮（袁文傑飾）開槍示警，並表示可為醬園墊支解危。兆榮到萬家作客，閒談間萌起辦賞荷大會的念頭，細么（龔嘉欣飾）靠人脈請到紅伶表演……啟川（陳嘉輝飾）一直躲在房中買醉，心中埋怨啟山沒為他出頭。兆榮提出與廣西合辦醬油王比賽，佛山五大醬園要先舉行選拔賽。敬業難以拿出優質醬油參賽，其妻劉夏汐嫻想到打啟川主意……

第十二集 (02/04)

笑瑩（郭少芸飾）向啟川提起福永昌邀他過檔，啟川反責她挑撥離間。靈素（車婉婉飾）、嚴瑛碰見笑瑩父親擺檔，在旁暗諷笑瑩，笑瑩了解家境後再勸啟川過檔。細么要卓楓（何廣沛飾）教她寫字，但卓楓不太樂意，及後卻見他用心教小滿（朱晨麗飾）寫字；細么告訴華歌會助他追求小滿。啟山挑選參賽豉油後，比賽當日豉油卻出了問題。小滿與卓楓自薦運送豉油，雖有意外，但總算完成任務。評判選出福永昌豉油為最佳，敬業宣布豉油是啟川所製。萬家四兄弟決裂，還有人趁機提出分家。

第十三集 (02/05)

啟川、啟石（鄭子誠飾）、啟江（徐 榮飾）當街打架，啟山責他們有錯反被斥當家無方，啟山重申不會分家。啟山還親自監督醬油製作，並逐步把家業傳給卓楠。天娥（康 華飾）在亡夫墳前提起當年的錯誤決定，陰差陽錯下竟發現可彌補遺憾的事實……卓楠經雙雙啟發解決感情疑難，換來一身輕鬆。卓楠帶雙雙到花田時被一幫山賊擄走，卓楠與小滿聞聲而至跟蹤，無奈都被山賊捉拿囚禁。萬府收到勒索信件，萬家四兄弟對救人各有打算。啟山查帳後，向德容稱贖金只夠救一人……

第十四集 (02/06)

萬家為救卓楠（黃嘉樂飾）與卓楓籌錢，眾婢僕都願意出資。啟山帶贖金見威虎幫頭目彭虎，怎料專員手下周乾坤帶兵現身，令彭虎提高贖款金額一倍！彭虎得知雙雙身份後更加憤怒，還指兆榮是其仇人。小滿、卓楓成功逃走，卓楓欲引開山賊但被抓住，讓小滿逃走回家報信。卓楓因刀傷暈倒，被誤以為已斃命。萬家兄弟商討後，決定闖進山賊巢穴救人。威虎幫看穿萬家的計劃，還要將所有人一併燒死……小滿不顧安危衝入火場尋找失蹤的卓楓，細么看到感不忿。

第十五集 (02/07)

醫生看過卓楓情況後，要萬家做好心理打算。天娥、小滿為卓楓問卜，師傅稱可為卓楓娶妻沖喜。萬家找不到合適人選，小滿為報卓楓救命之恩自薦。華歌得知婚事後借酒買醉，細么鼓勵他向小滿表白。成親當日，德容（龔慈恩飾）想清楚後決定取消婚事……玉鶯（楊卓娜飾）懷疑星權（劉天龍飾）是被害死非病死，託雙雙（江嘉敏飾）與卓楠前往查明。卓楠、雙雙發現彭虎、彭豹未死，他們還以「兄弟」稱呼敬業。彭虎、彭豹先後追上，卓楠、雙雙幸得神秘人相助脫險，而神秘人似乎與張勇有關連……