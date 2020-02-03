《黃金有罪》劇透：木桐敏晶秘密拍拖

第二十一集 (02/03)

木桐（張兆輝飾）以名貴古董討好大班華特，終令英資財團答應出售西穆酒店，濚木聲名愈變愈響，成為股壇新寵兒。永進（蕭正楠飾）準備再向敏晶（姚子羚飾）表白，敏晶卻因誤會木桐遇上交通意外趕往醫院，兩人再次失之交臂。敏晶跟木桐秘密拍拖，卻憂心終有一日海娜（楊卓娜飾）會回來，木桐承諾對敏晶真心。另邊廂，岳泰（林韋辰飾）的太太司馬佩（康華飾）約見敏婷……昊峰（黃智賢飾）痛定思痛，決定東山再起，並要求搬回唐家。昊兒（甄詠珊飾）假意支持昊峰回歸，又暗中警告他。帶喜正式到濚木上班，因而邂逅沙瑪（李璧琦飾），兩人一拍即合。

第二十二集 (02/04)

永杰（何廣沛飾）、帶喜（洪永城飾）鬧上警局，永杰更遭上司降職；永進建議永杰可考慮加入廉署。永進無意中發現木桐利用已停運的滅蟲公司名義，與沙瑪秘密交易，暗中跟蹤他們……帶喜與沙瑪打得火熱，並估計出木桐的秘密。沙瑪為求自保，游說木桐將永進踢出局。帶喜亦氣惱永進當日出賣自己，兄弟決裂。昊峰低聲下氣求木桐合作，永進大力反對；木桐藉機要求永進離開濚木，開股票行自立門戶，永進氣憤。木桐、敏晶感情突飛猛進，他猶豫應否向敏晶坦承一切。

第二十三集 (02/05)

在木桐刻意安排下，敏晶發現滅蟲公司竟有多項大額進帳記錄。木桐藉機向敏晶坦白濚木不尋常資金交易的經過，敏晶難以接受被木桐蒙騙自己和永進。木桐向敏晶提出訂婚，敏晶心軟，終接受木桐所做一切……昊峰以為得到木桐背後支持，定必東山再起，淑美（梁舜燕飾）安慰。昊兒有感淑美始終重男輕女，心中不是味兒。永進的股票行開張，木桐到賀，二人回復昔日友好關係。期間，木桐驚見一個熟悉身影……敏晶黯然神傷，向木桐提出分手。

第二十四集 (02/06)

敏晶與木桐分手後精神轉差，永進未明箇中原因。木桐承諾會花盡金錢醫好海娜，令她感動不已。木桐帶海娜到濚木集團，敏晶親眼目睹他們的親暱舉動，傷心欲絕，只好用工作麻醉自己。昊峰部署翻身大計，他與木桐設局吞併其世伯旗下劉氏集團的股份。鐘錶劉一夜破產，昊峰再次成為上市公司主席。敏晶一直以止痛藥抑壓頭痛，永進察覺敏晶情況有異，加上目睹鐘錶劉慘況，開始懷疑木桐為人……木桐愈踩愈深，更向帶喜道出股海的生存之道。

第二十五集 (02/07)

泰益泰國總公司開始對濚木的貸款額有所懷疑，沙瑪收到風聲，欲與帶喜離開香港。帶喜因捨不得敏婷，一口拒絕。木桐、海娜準備結婚，敏晶心灰意冷，向木桐請辭。敏晶患上情緒病，永進終得悉木桐與敏晶的關係，心痛她受盡木桐傷害，更對木桐人格有所保留。尚業銀行向濚木提出以天價收購西穆酒店，木桐事業如日中天。1982年，香港經濟受政局影響，濚木業務出現危機，木桐亦因詹猜之死而惹上官非……及後，永進打算和敏晶離開香港。