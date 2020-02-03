10個商演取消！鄭世豪拍《愛回家》留守香港

「細龍生」鄭世豪到電台宣傳翻唱新歌《等得太久》，武漢肺炎肆虐，講到劇集《踩過界II》的主要演員王浩信、張曦雯、蔡思貝、張振朗等，日前齊齊「冧廠」，他指都是透過報道才得悉：「依家每位同事都好注重衛生，小心保護自己、同身邊同事，返到公司又會探熱。（開廠有工作人員唔舒服？）咁又冇，大家都健康，開得安心。」疫情有影響原有工作？他坦言有：「10個以內嘅商演都延期或取消。（有境外工作？）全部都係香港，拍《愛》要留守香港。」而同劇演員滕麗名於日本發生意外留院兩星期，他指有發短訊問候對方。

提到翻唱新歌《等得太久》，記者笑問是否代表市民等口罩心聲？他打趣話可能是，並衷心希望各人盡快有口罩：「自己都係得番10幾個，係幾年前嘅存貨。（咁你係赤貧喎！）不過都唔擔憂，因為日日開《愛．回家》廠景都有同事問有冇需要，江湖救急互相幫助，好似話遲啲會有得買，希望人人有口罩、人人健康。」他表示因原唱為彭羚，自爆錄音期間都好大壓力：「佢好Perfect完美。（點解會揀呢首歌？）都同監製商量好耐，覺得呢首歌可以用男人心聲唱，監製亦加入咗啲Rock嘅元素，重新演繹。」