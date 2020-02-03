同粉絲Gathering！陳家樂李靖筠即場獻唱

英皇藝人陳家樂與李靖筠（Gladys）主演的賀歲片《我的筍盤男友》感動不少港男港女，連日來男、女主角到不同的戲院努力謝票，感激一班支持觀眾。家樂更特意於尖沙咀ISQUARE英皇戲舉行親友場及fans場，兩場都爆滿，反應熱烈，兩位主角喜出望外。

由於家樂上年忙於怕戲，所以已經有一年時間沒有與fans舉行聚會，他說：「上次fans gathering已經係我上年生日。」這次趁住電影上映機會與粉絲相聚，令等了他一年時間的粉絲相當期待，難怪當fans場消息一出後，戲票一小時內全數售罄。

粉絲看完電影後與兩位主角、導演葉念琛及林盛斌（Bob）玩電影搶答遊戲，勝出的粉絲除了獲得家樂和Gladys的即影即有照片一張，更有Gladys親自送上自己的新唱片《Hello Stranger》。之後有粉絲要求家樂現場唱幾句電影主題曲《高攀愛》，兩位主角當然「冇托手踭」即場獻唱，大家玩得樂而忘返。第一次公開唱Live，家樂直認有點緊張：「始終錄音嘅時候唔係一齊錄，之前都未夾過嘅。但fans要求，為滿足佢哋，我哋梗係頂硬上啦！」