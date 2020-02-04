香港嗌救命！傅嘉莉飛日本捱通宵掃2千口罩

疫情告急，香港一罩難求！想輪籌買口罩自保除了夠體力外，還要講運氣。無綫藝人傅嘉莉（Kelly）新年期間一行七人到日本旅行，原本諗住食玩瞓，誰不知變成搜購口罩大行動，認真唔講得笑。

Kelly也沒想到難得的家族旅行，但因旅行期間武漢肺炎疫情轉趨嚴峻，見香港一罩難求，人在外地也得通宵買口罩﹕「我哋先去京都同奈良，一直有留意住香港新聞，當時香港都未咁缺貨，所以去到當地只係買咗一、兩盒口罩，後來去到大阪，見到新聞話一罩難求，好多親友都嗌晒救命話冇口罩，我哋就邊行邊買，但發現大阪所有藥房都冇口罩同消毒用品。我哋有兩晚通宵冇瞓，去24小時商店買口罩，我哋好好彩，有一晚凌晨點幾見到有人推貨，店員話當晚會入貨，我哋就喺門口一直等，等到凌晨三、四點等藥房上完貨，終於買到口罩同少量消毒用品。」

行得最多係藥房

問買了多少盒？她說：「大家夾埋買咗好多盒，返到香港都分晒畀親戚同朋友。」據知，她今次掃了近2千口罩。Kelly坦言全個行程都沒有心機購物，一心只想買口罩，行得最多是藥房，她稱一家人到了神社許願，祈求大家身體健康、世界和平及疫症早日過去。

行程大亂冇晒Plan

講到今次旅行，原來已一早計劃好：「一家人旅行係全家多年嘅願望，今次除咗父母同大哥、細佬之外，仲有佢哋嘅女朋友，行程計劃咗三個月，開咗幾次家庭會議，安排晒景點同餐廳，務求令爸爸媽媽玩得舒服。」可是因為一個口罩，令傅家行程大亂，實是令Kelly始料不及。