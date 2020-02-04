東方日報C1：傅嘉莉日本通宵掃口罩救親朋

武漢肺炎肆虐，一罩難求，不少人日撲夜撲買口罩，甚至要衝出香港「買到這世界邊端」！傅嘉莉（Kelly）跟家人到日本旅行度春節，變成買防疫用品之旅，冒着寒風企街等到凌晨4點，買得近2千個口罩返港送贈親友應急；而在多倫多登台的陳煒，亦四出搜羅口罩，惟在「地膽」帶路下，去到小鎮依然空手而回，認真冇癮！

傅嘉莉農曆新年期間與家人一行七人到日本旅行，因疫情愈趨嚴峻，口罩等物資嚴重短缺，Kelly人在外地也要通宵撲口罩，她說：「我哋先去京都同奈良，當時香港仲未咁缺貨，所以喺當地只係買咗一、兩盒，後來去到大阪，見到新聞話一罩難求，好多親友都嗌晒救命話冇口罩，我哋就邊行邊買，發現大阪所有藥房都冇口罩同消毒用品。之後我哋兩晚通宵冇瞓，去24小時商店買，好彩有一晚凌晨點幾見到有人推貨，知道入咗貨，就喺門口等，等到凌晨三、四點藥房上完貨架，終於買到口罩同少量消毒用品！（買咗幾多盒？）買咗幾十盒左右，返到香港分晒畀親戚朋友。」

拜神許願疫症早除

Kelly坦言整個行程都沒有心機購物，只想買口罩，逛得最多是藥房。不過，疫情陰霾籠罩下，Kelly難得跟家人旅行共聚，得償多年心願：「今次同爸媽、大哥、細佬同埋佢哋嘅女朋友同行，原本想帶父母去睇多啲名勝，又怕景點人多、病菌多，取消咗部分行程，我哋全程戴口罩，係影相先除低。」他們又到神社許願，祈求身體健康、世界和平及疫症早日過去。

歐陽巧瑩王君馨樂於分享

至於陳煒與陳山聰年初二到多倫多登台，並趁空檔暢遊景點尼亞加拉瀑布，遊玩之餘卻不忘搜羅口罩！陳煒找得早年移居當地的前亞視藝人杜挺豪，在對方帶領下去超市買口罩及搓手液，不過即使遠至小鎮的超市，貨品同樣被掃光！記者訪問陳煒，對於遠在加拿大也買不到口罩，她說：「去咗六間舖頭都冇。（可惜？）大家都係去碰吓運氣，冇都冇辦法。（你夠唔夠用？）我有得用。」而前無綫咪神歐陽巧瑩與老公林師傑昨日在社交網宣布，會免費派發在泰國搜購所得的1,500個口罩。

此外，不少藝人眼見疫情嚴峻，相繼發起派發物資行動，計有王君馨（Grace）與衛蘭、藝人邱芷微、甄詠珊等，日前Grace與衛蘭到深水埗派口罩，她在網上留言：「年初七，我和兩位好姊妹喺屋企在團契，祈禱中畀聖靈感動去派，當時我家中只得番半盒，都有少少擔心。」又說派發口罩時，以為多人搶要，後來很多人表示已有口罩，着她們留給有需要的人，令她覺得人間有情。

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