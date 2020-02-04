遇男不淑！邱晴雙面女友　愛撒嬌又要管

年僅20歲的邱晴（Mandy），憑可愛笑容與一雙長腿收服不少宅男。作為女友，她承認帶點小任性，又同時愛給男友驚喜：「試過花一個月自製禮物畀男友，又會下廚煮好多好嘢食畀佢。」她不諱言喜愛撒嬌：「我會好依賴對方，想畀人照顧！」有時卻會「精神分裂」，變身老虎乸：「會好似佢阿媽同教師，例如前男友唔鍾意食菜，我就逼佢一定要食！」

唔聽阿媽話 分手收場

Mandy跟母親感情要好，感情生活也會跟她分享，她笑說：「不過一直以來，冇一個男友係媽咪覺得好，所以個個都分手收場！當時你覺得個男仔好好，但媽咪睇嘢比較宏觀，所以小朋友拍拖都係最好問父母意見，佢哋唔會點你。（你會聽媽咪講？）都會，但我都係任性，要自己闖吓！」

既然要闖情關，受情傷在所難免，Mandy坦言最勁一次是男方突然消失，事後才從友人口中得悉對方因另結新歡，才故意避開她：「表面上梗係算，但我喊咗好多日，後來喺婚宴遇番佢，之前諗過再見面會打佢一巴，但嗰吓係對望完冇嘢講，變成最熟悉嘅陌生人。」講到喜歡的異性類型，她認為最重要是緣分，大家相處要舒服自然，而不是勉強去迎合對方。

場地：ZERO（朗豪坊）