下集客串玄彬新劇？44歲崔智友佗7個月B露面

曾演出韓劇《藍色生死戀2》及《天國的階梯》的44歲女星崔智友，前年3月底驚爆秘婚，下嫁交往逾年、任職IT企業的30多歲圈外男友，並於去年12月宣布造人成功，預產期為今年5月。

正專心進行胎教的崔智友，早前落實為玄彬與孫藝珍合演的熱播劇《愛的迫降》客串演出。而與她相熟的化妝師昨晚便上傳與崔智友聚會的合照，並留言稱再過幾個月，崔智友便會成為漂亮寶寶的母親，令崔智友在宣布佗B後首度曝光，目前懷有7個月身孕的她依然臉尖尖，一臉淡妝的她架上眼鏡束起秀髮，顯得十分清秀，不少粉絲大讚她駐顏有術，跟17年前主演《天國的階梯》時一樣年輕。

此外，《愛》劇昨日公開下集預告，劇中飾演北韓軍人的玄彬與下屬離開南韓前，孫藝珍準備與他們好好告別，他們更穿上整齊西裝，似乎準備外出用膳，有網民估計崔智友或會於下集中驚喜亮相，因玄彬其中一名下屬一直視崔智友為偶像，孫藝珍在北韓時曾答應他將來有機會，安排他與崔智友一起聚餐。至於身在北韓的金正賢暫居於徐智慧家中，當他沖完涼時，徐智慧與母親及一群師奶剛好上門，見到他半裸晒肌的一幕，十分爆笑！