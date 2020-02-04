東出昌大醜聞後激瘦！片場做獨孤精

日本男星東出昌大上月被爆背住33歲妻子渡邊杏偷食，與22歲女星唐田英里佳發展婚外情，導致形象及信用全面崩潰。事件爆出後，東出近日被拍到身形消瘦不少。

據日本雜誌《女性自身》報道，東出爆出婚外情後，已搬離寓所與渡邊杏分居，搬到東京一個寓所獨居，2月1日32歲生日亦要孤獨度過。而渡邊杏則為獨力照顧三名子女而忙碌，因子女要到較遠的名校上學前班，她分身不下要找事務所及友人幫手照顧2歲多的B仔。

日前，雜誌拍到東出於1月30日到群馬縣為朝日電視台新劇《刑事和檢事~所轄與地檢的24時~》拍外景，同場還有拍檔桐谷健太。現場只見東出比以前激瘦了不少，加上早前有報道指他有鬼剃頭禿頭現象，看得出他顏容憔悴，現場他經常一個人做獨孤精，台前幕後人員有講有笑，他就沒有跟眾人交流，開工約一小時他拍了僅兩個鏡頭便收工。據悉該劇開播前計劃拍成長壽系列，像長做長有的刑警劇《相棒》，可惜被東出偷食事件所累，計劃只好告吹。

另外，富士電視台昨晚一個節目播出電影《信用欺詐師：香港浪漫篇》中東出與長澤正美等舊片段，但網民十分反感，指無人想見到東出個樣，鬧爆電視台安排失當。