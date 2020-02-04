曾爆腳踏三船！40歲安七炫終認戀35歲鄭柔美

韓團H.O.T出身的40歲男歌手安七炫，去年8月被爆與車模禹珠安交往期間，疑劈腿35歲女星鄭柔美，之後再爆出他疑腳踏三船，曾被失婚女主播吳靜妍捉姦在床，捲入醜聞的他隨即停工避風頭。

當時安七炫曾發文道歉聲稱已跟禹珠安分手，但否認與鄭柔美交往，但其後有網民上傳照片，指去年2月在濟州島撞見安七炫與鄭柔美約會撐枱腳，傳出二人已暗交兩年。

而今日再傳出二人熱戀報道，安七炫終透過事務所承認戀情，表示雙方抱有好感正在交往，女方亦承認二人由親近的前後輩關係，至最近正式發展為戀人。一直是安七炫超級粉絲的鄭柔美，曾於節目中大方承認心儀安七炫，有網民更發現她曾於前年9月攬住與安七炫及禹珠安同款公仔拍照，而前年10月她亦有去觀看H.O.T演唱會並在會場外拍照。

此外，鄭柔美隨後在IG發文向粉絲親報戀情：「我與既是好友又是前輩的那位，最近正真摯及小心翼翼地開始交往，是經過慎重考慮才敞開心扉，故想直接向各位剖白。」她又謂因為是自己決定與選擇的事，故不想否定自己的決定。