畢彼特缺席BAFTA被爆為修補與養子關係

被喻為「英國奧斯卡」的《第73屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）日前於倫敦皇家艾伯特音樂廳舉行，美國男星畢彼特（Brad Pitt）憑《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）奪得最佳男配角，但他未有現身，安排拍檔瑪歌羅比（Margot Robbie）代領與致詞，提到因「家庭事務」缺席，原來他是跟女星前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）領養的18歲大仔麥杜斯（Maddox）見面，希望修補破裂的關係！

畢佬與麥杜斯於2016年決裂，當時畢佬被指在私人飛機上醉酒虐打麥杜斯，引來聯邦調查局調查，最後畢佬洗清嫌疑。雖然畢佬想與麥杜斯修好，但麥杜斯一直不肯接受父親道歉。麥杜斯最近態度軟化，透過母親安祖蓮娜安排，願意與畢佬見面。

知情者透露：「麥杜斯畀畢佬一個機會去溝通，畢佬就放低一切其他嘢。做一個父親係佢人生中一件重要嘅事，佢會做任何事去修補關係。麥杜斯平時喺韓國讀緊大學，所以當畢佬知道麥杜斯返咗嚟，而佢哋可以傾計時，就取消咗英國之行。」