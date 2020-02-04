做歌手難維生　駱胤鳴學寵物美容搵真銀

組合樂印姊妹今日現身電台宣傳新歌《什麼都可》，她們表示這首歌是微電影主題曲，兩人在微電影中跟現實一樣飾演兩姊妹及音樂人。提到市面鬧口罩荒，妹妹駱胤鳴自言有充裕口罩：「我2019上半年網購時買口罩買一送一，我買兩盒，變咗四盒，屋企仲有其他酒精消毒液。」不過姐姐駱胤樺就自言沒有妹妹好彩：「因為佢就快做人妻，所以搬走咗，我就冇口罩用。」駱胤鳴笑言已分了部分給媽咪，叫姐姐多些回家吃飯，等媽咪配給口罩。

暫緩開店計劃

問到工作可有受疫情影響？兩人稱不少活動因疫症而取消或延期，因此少了機會宣傳新歌。至於收入是否大減？駱胤鳴搞笑地說：「冇，因為我哋向來冇工作，哈哈！希望疫情過後，多啲商場搵我哋做嘢。」她坦言因歌手這行難以維持生計，故此早前學習寵物美容：「我都諗自己係時候搵番份工作，我又好鍾意小動物，所以就讀咗呢課程，我已經有C級證書，可以幫狗狗沖涼同剪毛，諗住攞埋B級證書先入行，咁會有信心啲。（自己開寵物店定打工？）男友想開寵物店，我話你有錢先算，要投資50萬左右，加上疫情問題，所以要暫緩開店計劃，我喺出面做住學徒先。」

男友唔想佢返工

問到可是打算退出樂壇？駱胤鳴表示：「唔會，只不過唔係正職，我仲會寫歌。不過男友唔係好想我返工，我話搵工，佢話出面好多菌。（男友想你婚後生BB，做全職媽咪？）唔好，新年啲人祝我連生貴子，我都話唔好，畀我享受多幾年先，我仲係小朋友，我怕生咗，男友要照顧多一個小朋友。生仔又怕佢太曳，生女又怕佢變成我同老公嘅小三，而且出面競爭好大，所以都係唔好生，除非有意外，不過我哋好安全。阿媽話我十二月先結婚，依家生得切。（結婚滿月一齊搞？）唔好，分幾次搞，賺多啲人情。」

駱胤樺投訴冇得做姊妹

此時，駱胤樺投訴妹妹不讓她做婚禮的姊妹，駱胤鳴解釋：「做姊妹好辛苦，你要幫我戴龍鳳鈪。」駱胤樺稱婚禮當日會負責獻唱，不止沒有酬勞，還要給人情及送龍鳳手鐲。