肺炎肆虐　劉若英李宗盛即Cut大陸個唱

武漢肺炎肆虐各地，為了減少人群聚集而減低受感機會，不少演唱會先後宣布延期或取消演出。今日歌手劉若英的唱片公司亦透過社交網宣布原定3月14日無錫站以及3月28日泉州站的「飛行日世界巡迴演唱會」將要延期舉行，並表示以上場次已售出的門票延期後仍然有效，但亦可以作出退票事宜，而劉若英則在個人社交網表示：「希望疫情早日平息，注意個人衞生，照顧家人安全，我們新的飛行日見。」而劉若英工作室亦表示：「希望大家避免外出，做好個人衞生防護。向所有奮戰在防控疫情一線的工作人員致敬，祝願大家平安健康。」

另外，台灣歌手李宗盛亦在社交網貼出演唱會延期公告，表示：「李宗盛2020『有歌之年』巡迴演唱會2/21揚州、2/23南通、3/20株洲、3/22岳陽 、3/27蚌埠延期舉行。以上場次演出已售門票延期後仍然有效。同時提醒大家近期請盡量避免去人群密集場所，必須外出時請戴口罩；咳嗽、打噴嚏請用紙巾、手絹或胳膊肘遮擋；勤洗手，多通風；如有發熱、呼吸道感染症狀，請及時到當地醫療機構發熱門診就診，祝願大家新年平平安安健健康康。」