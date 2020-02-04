員工收口罩開心過錢！黃曉明Baby利是封證情未變

內地男星黃曉明與太太Angelababy不時傳出婚姻亮起紅燈，日前黃曉明與自己工作室的團隊舉行團拜，網上流出視頻見他進入會場時向員工派發利是，還表示「給大家發個紅包，裏面東西不一樣，自己挑吧。」隨後他把3個利是放在枱上，任由三個員工各自拿取。第一個員工拿到的利是內裝滿一疊現金，保守估計有數千元。而第二個員工的利是內竟然是近期相當難求的口罩，員工表現得相當興奮。而最後一位員工拿到的利是內，竟是黃曉明的相片，該員工表現出有點失望，表示：「天天在一塊兒，誰稀罕？」結果把相片全部都撕碎。而黃曉明則向表示：「剛才誰拿到我的照片的，給他轉帳一萬塊錢。」結果該員工即變臉展露開心之情。

網民亦發現黃曉明派發的利是封上面印有「ah」字樣，正是太太Angelababy和他的名字首字母縮寫。早於2015年二人舉辦婚禮時，賓客亦收到同樣字樣的回禮，猜測二人關係未變。

另外，武漢多間醫院發出捐贈通告，見黃曉明與太太日前聯名捐了100萬人民幣，而黃曉明也以個人名義，向醫院捐助了20台乾洗機，正是考慮到能為當地人的日常生活帶來方便。