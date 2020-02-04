運咗十幾箱返嚟！林雅詩派口罩抗疫

藝人林雅詩（Grace）與經理人馬天樂出席在汀角村舉行的新春團拜，Grace即場舞獅，又大派口罩抗疫。Grace表示已經是第六年參與是次活動，兩人日前由馬來西亞返港，並在當地四出搜羅口罩與洗手液，Grace說：「我運送啲口罩返嚟，好多人都吼住，有啲想問我買，有啲想伸手攞，我要好好保護啲口罩。」她又指之前訂了一些口罩，但部分運到港已不知所終，而其兒子身在英國，也有幫忙張羅口罩，但運返港是一大難題：「我都從世界各地搵口罩派畀大家，只係留番一盒半畀自己。」她透露工作受疫情影響，原本年初二起有十多場騷，但都取消了，有新電影原定15號開工亦要延期。

雖然武漢肺炎疫情嚴峻，今年的新春團拜仍然繼續，馬天樂稱籌備時也比較困難：「每年嘅團拜都好多長者參加，因為七十歲以上長者係免費食盤菜，但擔心人多容易傳染，所以由以往大埔區變為只招待村入面嘅人，以往每年都開100圍，今年減至60圍。（口罩係咪好難撲返嚟？）係，我喺馬來西亞有朋友開廠，造口罩都要時間，加上之前嗰邊新年停咗廠，我今次運咗十幾箱返嚟。」