《踩過界II》復工！王浩信：我冇流感病徵

無綫劇《踩過界II》停廠三日並進行消毒後，今日正式復工，王浩信戴上口罩在將軍澳電視城開工，講到病情，他說：「因為之前開工不停拍律師戲，對白好多，喉嚨唔舒服，小心為上，所以自我隔離。（有冇睇醫生？）冇，自己好少睇西醫，休息之後應該係操勞，自己亦冇流感病徵，好似發燒、乏力，只係喉嚨痛。停咗一日覺得OK，之後到其他演拍嘢嗰陣吹風病咗，出現頭痛、頭暈、屙嘔情況，所以大家都係觀察吓好啲，依家係非常時期，大家都唔想停工，亦唔係為咗偷懶，大家注重健康係為家人、身邊人負責。（有幕後唔載口罩？）之前已經提示過唔好當開玩笑，依家大家好注重衞生措施，公司亦做足措施，好似停車場裝咗幾部消毒機，廠內亦有空氣淨化機，同埋多人嘅拍攝場口都會延遲拍。」

王浩信又指蔡思貝、張振朗已經康復，張曦雯喉嚨仍有點不適，拍攝亦會以演員健康為大前題。問到可要搶購口罩防護裝備？他說：「我彩有親友喺醫護，屋企一直有一兩盒口罩，都知道社區好需要口罩，希望唔好囤積，大家互相幫忙，尤其係老人唔識購。」

講到劇集到緬甸拍攝外景，王浩信指要看公司安排，相信亦會以演員健康為先，如果有危險性會改劇本，留在香港拍攝。