武肺影響阿女婚期　秦沛：延期咪仲特別！

無綫劇集《踩過界II》演員王浩信、張振朗、蔡思貝、張曦雯及簡淑兒日前集體「冧廠」請病假，劇集停廠三日並進行消毒後今日正式復工。劇集暫時亦如期在3月9日起程到緬甸拍攝外景。

戴上口罩的秦沛在將軍澳電視城開工，他指劇集停廠對他沒有影響，因今日才正式開工，但演員們輪住生病，也希望大家身體健康。講到女兒姜麗文日前宣布因受到武漢肺炎疫情影響將婚禮延期，秦沛說：「佢哋未註冊，本來喺2月2日簽字擺酒，但係依家就延期，延期到幾時就未知，做父母都係唔好參與咁多，哈哈。我都同個女講，延期咪仲特別，以後都會記得，仲可以證明佢愛你。」秦沛笑言女兒婚禮延期沒有感到失望，他笑說：「我係開通爸爸，佢哋自己去決定，我都係等收通告。」

問到可要四出撲口罩？他說：「唔使，啲仔女已經幫我準備好晒，經過沙士之後大家對衞生預防都會緊張啲。（錄影廠有冇消毒？）監製話已經消毒晒，不過聽聞之前拍外景，有幕後工作人員唔顧他人冇戴口罩。男演員就好啲，但係女演員因為化妝時間長，唔可以戴口罩。」 泰沛又指現時拍攝時也盡量不會企得太近，保持距離，靠鏡頭遷就。