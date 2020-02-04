上年緊急眾籌還債　曹思詩還得七七八八

藝人曹思詩上年11月喺網上發文聲稱被前男友欺騙致欠下630萬元債項，並公開個人銀行帳號作「緊急眾籌」，幸好得到各界幫助，幫佢解決燃眉之急。

今日佢再度發文話早前向大家眾籌嘅金錢，已還咗大部分，依家只剩下幾位好朋友，並承諾會短期內還清，感謝大家幫忙：「感激大家出手相助，我完全沒有想過會有那麼多素未謀面的陌生人會幫助我，多謝大家的關心和支持，此刻事情還在處理當中，希望能夠盡快解決，大家不用擔心我，我還撐得住，雖然日子和以前相比困難1千萬倍，但是我會繼續努力下去。」

佢仲話自己係一個從來唔會向人借錢嘅人，甚至用信用卡買嘢都會幾日內找清數：「因為我不喜歡那種欠人的感覺，但是這次的事件令我竟然要向朋友和公眾籌錢，真的無人能夠明白我是多麼的痛苦和不願意。因為當初的不懂事而造成對自己和家人的巨大傷害，我很內疚自責，還幾乎要申請破產，我真的很無言和無奈，但是我相信善良的人一定會有好報而欺騙我的壞人亦一定會有應得的報應！2020年希望世界平安，祝大家身體健康！」最後佢話所有過錢畀佢嘅陌生朋友，都已經記低佢哋嘅名字同聯絡方式，喺佢記錄下已全部還清，並指有人未收到就請大家發信息畀佢，並會立即清還。