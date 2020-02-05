武漢肺炎親戚唔敢嚟飲　倪晨曦婚禮又再押後

女神倪晨曦（Elva）上月與一班好姊妹，包括模特兒鍾浠文及朱韻韻等，赴夏威夷率先舉行婚前派對。她計劃本月26日在港註冊及擺酒，本來萬事俱備，惟近日武漢肺炎疫情嚴峻，昨日（4日）更出現首宗死亡個案，Elva和未婚夫擔心婚禮人多聚集，故考慮再將婚事延期，Elva說：「香港疫情唔明朗，諗緊會唔會延期，睇多一個星期再決定，睇大環境，始終大家健康好緊要。同酒店協議咗，12號做最後決定。」

打亂工作計劃

Elva原定26日早上註冊，晚上擺酒，籌備工作大致完成，而居於上海和南京的內地親友亦計劃來港見證其人生大事：「本身定咗7月會返內地同親戚食飯，所以香港婚禮好少親戚嚟，得好親嘅舅父等會嚟，不過疫情爆發，佢哋過年前決定咗唔嚟。」

其婚事可謂一波多折，她於2018年除夕宣布訂婚，原定去年拉埋天窗，但籌備過程中發現未有預留足夠時間訂酒席場地，故延期至今年2月舉行婚禮，如今又遇上疫情。Elva與酒店保持密切溝通，若如期舉行婚禮，一定會做足防疫措施，同時又語帶無奈：「若果到時親友擔心健康唔嚟，我都理解，會同大家講唔好意思。」婚事有機會延期，工作計劃同樣被打亂，她本來計劃上周日飛巴黎出席品牌活動，惟大會擔心疫情而取消活動，她說：「好多嘢安排好晒，依家要重新編排過，情人節會飛倫敦時裝周。（會照飛？）如無意外照去，本身係工作狂。」