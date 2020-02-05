陳柏宇被囡囡爆「出軌」　竟指住佢叫爸爸

武漢肺炎持續惡化，有唔少活動都因而延期、甚至取消，有唔少藝人為避「炎」兼慳口罩，選擇足不出戶「自我隔離」。育有萌囡Abigail（Abi）嘅歌手陳柏宇（Jason）就把握親子時光，超Sexy咁淨係着住條疑似係孖煙囪嘅卡通短褲，坐喺梳化抱住Abi一齊睇電視同唱歌，Abi一聽到爸爸開金口仲即刻跟住拍子拍手，果然係最忠實嘅粉絲，超級捧場！

留家避「炎」享天倫樂

至於Jason嘅老婆符曉薇（Leanne）都有出Post晒旅行舊相，留言話：「成個新年基本上淨係留喺屋企，再係咁會唔會發霉，依家只可以Post舊相。」話口未完，Leanne就搵到個自娛方法，就係煲韓劇，仲要係近期Hit爆、由玄彬同孫藝珍主演嘅《愛的迫降》，不過竟意外被Abi大爆Leanne「出軌」，因為每逢有玄彬嘅鏡頭，Abi都會指住話係「爸爸」，有「男神」做「老公」，氹到Leanne不知幾開心﹗「正印」Jason為力挽老婆芳心，一於有樣學樣，重演玄彬從後抱住孫藝珍嘅經典畫面，一次過攬實Leanne兼Abi，但呢個既浪漫又溫馨嘅畫面一瞬即逝，由佢放出嘅臭屁作結，臨尾撻Q呀！