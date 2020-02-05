東方日報C1：倪晨曦「避炎」婚禮再押後

女神倪晨曦的婚事一波三 折，與從事金融的圈外男友Vincent原定去年結婚，但因籌備時間不足而延期，改為本月26日在港註冊及擺酒，豈料再受全球性爆發的武漢肺炎影響， 婚事或再延 期！至於導演陳可辛執導的電影《奪冠》受疫情影響，早前宣布撤出內地賀歲檔，香港的工作亦全面停頓，加上學校停課，故昨日與吳君如及囡囡離港消悶氣。

倪晨曦（Elva）上月與一班好姊妹，包括模特兒鍾浠文及朱韻韻等，赴夏威夷率先舉行婚前派對。她計劃本月26日在港註冊及擺酒，本來萬事俱備，惟近日疫情嚴峻，昨日本港更出現首宗死亡個案，Elva和未婚夫擔心婚禮多人聚集，故考慮再延期，Elva說：「香港疫情唔明朗，諗緊會唔會延期，睇多一個星期再決定，睇大環境，始終大家健康好緊要。同酒店協議咗，12號做最後決定。」

打亂工作計劃

Elva原定26日早上註冊，晚上擺酒，籌備工作大致完成，居於上海和南京的親友亦計劃來港見證其人生大事：「本身定咗7月會返內地同親戚食飯，所以香港婚禮好少親戚嚟，得好親嘅舅父等會嚟，不過疫情爆發，佢哋過年前決定咗唔嚟。」

其婚事可謂一波多折，她於2018年除夕宣布訂婚，原定去年拉埋天窗，但籌備過程中發現未有預留足夠時間訂酒席場地，故延期至今年2月舉行婚禮，如今又遇上疫情爆發。Elva與酒店保持密切溝通，若如期舉行婚禮，一定會做足防疫措施，她又語帶無奈地說：「若果到時親友擔心健康唔嚟，我都理解，會同大家講唔好意思。」

其工作計劃同樣被打亂，她本來計劃上周日飛巴黎出席品牌活動，惟大會擔心疫情而取消，她說：「好多嘢安排好晒，依家要重新編排過，情人節會飛倫敦時裝周。（會照飛？）如無意外照去，本身係工作狂。」

陳可辛全家出埠散心

另一邊廂，工作計劃同樣有變的陳可辛，昨日偕吳君如及囡囡現身機場離境大堂，一行人戴 上口罩，在頭等機位Check in，君如更戴埋黑超，防疫工夫做到足。問到《奪冠》撤檔一事，陳可辛未有回應，君如則邊行邊說：「出去幾日散心，小朋友冇得返學。」並透露同行的小朋友是女兒的表姐：「小朋友放假，喺屋企冇辦法，好悶，所以一齊去玩。」又坦言目前工作全停：「全 世界停晒，但努力做緊《媽媽的神奇小子》後 期。」眾人行李輕便，但君如未有透露目的地，只叮囑大家注意健康，問到會否在外地撲口罩？ 她說：「呢啲唔諗啦，唔知呀，唔知買唔買到！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：