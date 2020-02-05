阿嬌勁旺夫　賴弘國月賺過百萬養起老婆

藝人阿嬌（鍾欣潼）與老公賴弘國2018年結婚，先後喺洛杉磯一間有近百年歷史的酒店及香港搞婚禮，當時二人就大爆婚禮花費全部係賴弘國負責，仲話為買婚戒將信用卡碌爆，結婚結到就快破產添！點知鏡頭一轉，今日就有台灣媒體爆料，指阿嬌原來勁旺夫，賴弘國去年底開設嘅醫美診所相當吸客，據悉每個月就為佢賺新台幣300萬元（約港幣77萬元）。

去年底，賴弘國同兩位醫師集資新台幣6000萬元（約港幣1500萬元），喺台北開設醫美診所，雖然貸款投資壓力大，但賴弘國堅持唔畀阿嬌資助，台媒指診所剛開幕幾個月，生意就非常好，加上賴弘國近年常到中國大陸睇症，收入相當可觀，據悉每個月就賺300萬元（約港幣77萬元），依家真係夠晒錢養得起靚靚老婆喇。

其實早前曾傳出兩人喺金錢觀上差異極大，台媒指賴弘國曾酒後私下向友人吐苦水，話當時碌爆卡為阿嬌買婚戒，點知婚後都見佢戴，好像唔係好重要咁。而舊年夫妻一齊上綜藝節目時，賴弘國又笑說婚後原本豪邁地把拎信用卡畀阿嬌任碌：「但她去了一天百貨公司之後，我在家看到刷卡通知一直傳來，就跟她說卡還是放我這好了！」