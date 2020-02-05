電視城有人嘔吐　TVB全面消毒抗疫升級

武漢肺炎疫情擴散，昨日香港出現首宗武漢肺炎死亡個案，今日無綫外事部今向傳媒發布，指昨日電視城內有人嘔吐，無綫已在城內進行消毒和清潔，並提升抗疫措施，全面消毒清潔各錄影廠，並優先處理第4、11、12及13廠，並強調所有人士在進入電視城前必須經過量度體溫。

昨日TVB電視城驚傳有一名臨時男演員，在11廠內外、臨時演員休息室，OK便利店等四個地點嘔吐，更驚動TVB保安及清潔部門處理，不過未有臨時演員公司承認，消息一出即震驚整個電視城，各藝員及職員都在私人WhatsApp群組瘋傳消息，今日無綫外事部就証實消息來源屬實。

據知4號廠主要拍攝綜藝節目，至於11廠則為《愛．回家之開心速遞》廠景，而《愛．回家》監製林建祥表示現在開工前都會為廠房徹底消毒以保障藝員及工作人員的安全。而《愛．回家》「群姐」許思敏今日如常開工，對於昨天有臨時演員在廠外嘔吐一事，她指昨日未有開工，唔知呢件事，不過依家全廠大清潔，佢未入得廠拍嘢，更大方表示未感擔心，公司防疫措施同清潔都做得好好。

無綫傳媒發布如下：

2020年2月5日(星期三)

昨日(2月4日) 約下午四時保安收到通知，見到一名男子在電視城內11、12廠外行人路嘔吐。工作人員立刻到上述地點進行消毒和清潔，並同時向衞生署通報及尋求指引。目前正追尋該名男子的身份及在城內到過的地方。因應最近疫情情況，公司已提升抗疫措施，包括會全面消毒清潔各錄影廠，今天會優先處理第4、11、12及13廠。

所有人士在進入電視城前必須經過量度體溫，同事們如有不適應盡快求醫，和留在家中休息。