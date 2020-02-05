Blake新片成影史上最差開畫票房電影

美國著名女星Blake Lively新作《The Rhythm Section》 上周五北美逾3千戲院開畫，開畫三日僅收280萬美元（約2,184萬港元）十大票房不入，成為影史上3千戲院以上最差開畫票房電影！套戲由占士邦片監製Barbara Broccoli與Michael G Wilson擔任監製，她們對影片票房仆直發聲明。她們指對影片的票房失望，但仍為Blake在片中的正評演出同導演Reed Morano而驕傲。Blake新作預計令發行商派拉蒙蝕3,000至4,000萬美元（約2.34億港元至3.12億港元）！

影片是根據英國作家Mark Burnell的同名小說改編，故事講述Blake飾演的一名女子Stephanie Patrick成為殺手為被殺的家人報仇。《The Rhythm Section》是Mark四集小說之一，小說描寫的Stephanie似足占士邦。除了Blake之外，英國男星祖狄羅（Jude Law）亦有份演。Blake於2017年因拍攝片中的動作鏡頭時遇意外導致手部受傷而要停拍。