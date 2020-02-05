捐100萬人仔尋良藥抗疫　成龍自嘲幼稚

武漢肺炎肆虐，大陸確診數字不斷增加，至今（5日）已確診超過2萬人，死亡病例超過400多宗，而早前就有外媒估計疫情會令全球損失1,200億至1,600億美元（約9,360億至1.24億港元）！演藝界就有不少藝人均希望出一分力，包括捐錢、捐口罩、捐物資，而成龍就表示願意捐出100萬人民幣（約108萬港元）尋求良藥，「有助抗擊疫情，甚麼我都願意做」，不過佢就自嘲想法幼稚，有唔少網民就覺得佢應該攞出更多錢，要求加碼至1千萬元人民幣（約1,108萬港元）！

成龍發文：「這些天，看到全民戰『疫』的勇敢與堅定，真的很感動。國家有難，我們義不容辭。捐口罩、防護服並不斷尋找物資供應渠道，普及防控知識，唱歌打氣加油等等，只要我能幹的，有助抗擊疫情，不給國家添亂，什（甚）麼我都願意做。戰勝疫病離不開科技的支撐，我相信很多人都跟我有同樣的想法，希望能盡快研究出特效藥，去救已經患病的同胞們的命。現在我有個『幼稚』的想法，無論是哪位個人或機構研製出特效藥，我想拿出100萬元感謝他們。也請大家理解我，這不是錢多少，是我不想看到原本應該繁華的大街上空蕩蕩的，不想看到原本應該享受生活的同胞們被疾病糾纏以致生離死別...我想看到春暖花開，想看到我們中國人意氣風發，大步向前！」