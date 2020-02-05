提早返港！溫碧霞飛巴黎拍戲做足防疫

藝人溫碧霞（Irene）早前到巴黎出席時裝展獲法國導演青睞邀請拍電影，兩人一拍即合，Irene預計本月10日起程飛往巴黎開工，故事講述三個失意中國女子在法國發展的故事，Irene飾演其中一位中國女子。而Irene日前又憑新片《墮落花》榮獲「愛爾蘭第8屆絲綢之路國際電影節」最佳女主角，可謂喜訊連連。

仍與仔仔及老公Kenny身在峇里度歲的Irene接連接獲兩個喜訊，她笑不攏嘴：「真係好感恩呀，攞到呢個獎真係好開心，到依家都仲係好開心，咁多年來努力冇白費，我會繼續努力拍更多好嘅電影畀大家欣賞，依家會提早至6號返香港作準備，10號起程去巴黎。（武漢疫情嚴重，搭飛機驚唔驚？）小心啲囉，我哋都會戴口罩同準備消毒搓手液，做足防禦上機。（巴黎長途機呢？）會帶定幾個口罩定時更換，最緊要平時要做運動增強體質對抗疫情，我哋全家喺峇里日日踩單車、游泳同做瑜伽，每日都好勤力做瑜伽。」

Irene兩部擔正主角的新片《墮落花》及《嫌疑者說》未上映分別連環打入多個影展並封后，聲勢如此凌厲，問她是否為電影金像獎頒獎典禮最佳女主角增添信心？她坦言：「係！信心增加咗！」