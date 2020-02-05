同姚子羚咀得自然　張兆輝牛一匿埋屋企冧妻

藝人張兆輝、姚子羚、洪永城及蕭正楠等到電視城出席劇集《黃金有罪》宣傳活動，鑑於武漢肺炎肆虐，今日入廠人士獲消毒液清潔雙手，眾演員均戴上口罩。

狂奔瑞士趕夜機返港

張兆輝於一月初曾到過武漢出席兩日一夜的活動，直言當時未發覺咁大件事，回港後亦有自我隔離一段時間，至今十分健康。對於疫情愈趨嚴重，又有臨時演員在電視城內嘔吐，他表示不太擔心：「當年SARS咁勁都過咗，我哋唔使特別驚，有經驗防範，最緊要做好自己本分注意衞生，勤啲洗手。」

洪永城咀陳瀅太急進

談及日前在歐洲滑雪情況，由於意大利禁止香港人入境而發生小插曲，他說：「去完法國要返意大利坐飛機返香港，但唔畀我哋入境，好在前一日知道，我Book到車，搭咗十個鐘車去瑞士搭夜機再返香港。」

原來昨日是張兆輝新曆及農曆生日，他直言今年因疫情問題感覺不完美：「生日願望係國泰民安、大家和諧生活，打低個疫情先。（有冇慶祝？）匿喺屋企同太太開枝紅酒睇《黃金有罪》。（睇你同姚子羚咀戲？）前晚嘅，都有一齊睇，我仲問太太我哋咀得自唔自然，佢話OK，反而洪永城咀陳瀅，後生仔急咗啲！」

此外，《黃金有罪》內地點擊累計有17、18億數據，成績斐然！