BB來了！許芷熒誕「馮寶寶」

前港姐許芷熒（Whitney、前名：許亦妮）今日在社交網宣布喜訊，於二月二誕下6磅4安士的愛女「馮寶寶」，英文名為Kayli Jane，上載一家三口合照，相當溫馨！

全文好下：

許特別的妳在特別的日子來到這個世界！🥰♥️02022020♥️ 體重6磅4！原本想等到回家後才post 照片，但我等不了啦。整個生產過程都很好很順利，很輕鬆！馮寶寶在老公，醫生和麻醉師的笑彈下出生，只是醫生告訴我見到BB頭仔時我就開始哭了，聽到kayli Jane 出來了大喊我更忍不住流眼淚。那種複雜的心情真的很難形容，明明在肚裏的寶寶，瞬間就活生生的看到，摸到，聽到，聞到。老公已經成為了痴漢，每分每秒都想要看著BB，半夜護士想拿走BB他也很不捨，但是因為我需要休息，希望快點製造到黃金初乳給BB的關係，晚上只能忍痛暫時分別一段時間。

我終於明白為何很多媽媽說初乳/母乳滴滴皆辛苦....就算得只有少少，那種感動的喜悅真的很難形容！不得不讚賞一下老公這個新手爸爸！真的超過了100分。要照顧我之餘，換片，餵奶，掃風全部一手包辦，而且做得很好👍很超班！👏 老公話以後要開始習慣同一時間愛錫同照顧2個女人，囡囡已經成為咗我嘅情敵。馮寶寶喺開心嘅笑聲中出生，我相信她將來一定會是一個快樂開心寶寶♥️ 一定要多謝我老公，佢由醫院房間到手術室到生產過程一直幫我拍video， 拍照片。（生產過程只係影住我個樣）我帶咗手術帽之後佢幫我改咗花名，就係《凍肉鋪售貨員》。在手術過程，老公知道我緊張，不停講笑氹我開心。

遲D一定要剪條片同大家分享我呢次咁開心，咁奇妙嘅experience! 原來生BB都可以笑住嚟生。不過影這一輯BB fresh48小時相片時嘅時候, 因為可能身體未復原,流失左好多血，休息不足，我影影下爭啲暈低咗.....不過攝影師都幫我地影到新鮮嘅全家幅留念。