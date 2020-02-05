婚變後冇見面　具慧善談離婚：我以為安宰賢講笑

韓國女星具慧善去年8月與結婚三年的男星安宰賢鬧婚變，她曾多次透過社交網數臭男方變心及與同劇女演員曖昧，其後安宰賢公開二人的對話記錄，證女方講大話，並提出離婚訴訟。

經常透過Instagram（IG）公開近況的具慧善，日前上載換了新髮型的自拍照，並透露自己即將赴英國讀語言，而她上月31日在京畿道的遺棄狗隻保護所接受SBS節目《深夜正式演藝》的訪問，節目公開今晚新一集的預告，具慧善指身邊的友人都希望她不要受訪，她解釋決定受訪的原因：「這段時間我因為自己的家事而令大家感到疲累，想向大家致歉。」

具慧善指當初安宰賢向她提出離婚時，曾以為對方只是開玩笑，並說：「過去6個月就似做了一場惡夢。」她又謂在她透過社交網透露婚變後，已沒有與安宰賢見過面，雖然她初時不想離婚，但之後已明白關係無法挽回，決定坦然接受，會放下複雜心情赴英留學。

另外，具慧善昨日在IG宣布將於4月4日至30日首爾舉行名為「航海：一次又一次」的個人畫展，而她今日又上載新自拍，並寫道：「這裏是倫敦，早上的課堂。」