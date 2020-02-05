關智斌陳家樂聯手大整蠱　 楊天宇嚇到唔出聲

關智斌（Kenny）、陳家樂和楊天宇主持的節目，新一集邀得湯怡（Kathy）及周家怡做嘉賓，一同討論娛樂圈辛酸史，其實Kenny及家樂一早與嘉賓夾埋整蠱楊天宇（Angus），節目開始前，Kenny及家樂分配了最尖酸的問題給Angus發問，正當家怡講述自己入行經過時，Angus問她：「是非會唔會特別多，或者有人傳你是非？」家樂立即把握機會寸Angus說：「依家講呢啲做乜？」、「份稿未到咁深入，要層層遞進㗎嘛。」成功製造尷尬氣氛。戲肉是Angus向Kathy發問是否曾被淋紅油，Kathy即暗寸Angus冇做定功課，家樂再撥火不斷攻擊Kathy是花瓶，之後更「拋波」給Angus發問，Angus立即說：「我好驚啊，喺呢個氣氛我唔敢問問題。」

Kenny又再發功寸Angus：「明明傾好咗一人問一題㗎嘛大佬，咁成個節目我哋做晒啦好冇？」令Angus尷尬面紅，擔心真激嬲兩師兄。其後家樂假裝攻擊家怡外表，家怡立即扮黑面，並嬲爆離場，Kathy亦陪同離場，說：「我唔想係一個花瓶！」

兩位嘉賓離場後，Kenny及家樂要Angus向嘉賓道歉兼寫悔過書等。最後Angus收到一張紙，上面寫着「你已經被整蠱」了，他才恍然大悟，大叫：「你哋好無聊啊！」喜劇收場。