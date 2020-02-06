【閨蜜睡房】放縱暴食！李麗珍肥到128磅

藝人李麗珍樣貌與身材十年如一日，是圈中有名的美魔女。早前她擔任東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》嘉賓，一連三集與主持人俞詠文分享保養心得。她認為Keep Fit最重要控制體重，切忌暴飲暴食，故少吃澱粉質：「試過最高峰期重128磅，嗰時因為唔開心，瞓唔着又食嘢，匿埋咗唔喺香港，所以冇刻意注重外表。（唔開心就放縱？）少少，反而開心會Keep得好啲。」她坦言現時工作很開心，可演以前未試過的角色。

事業第一

曾經最重視愛情的她說：「以前愛情第一，事業第二，家庭第三，依家係事業第一，家庭第二，跟住先諗其他，暫時放低呢樣嘢（感情），覺得一個人始終要負擔到自己先。（希望日後嘅感情係點？）呢排好忙，冇時間諗呢啲。（揀偶條件？）我唔係好接受到啲好認叻、太浮誇嘅男士，不過冇遇過，如果遇到都會靜雞雞彈開。」

提到女兒許倚榕，她讚女兒乖巧：「我細個放學會去行街，唔返屋企呀，反而佢算乖囉！」現時母女相處融洽，她樂意做女兒的聆聽者，又指女兒性格內，不喜歡入娛樂圈，令她少了擔心：「如果佢話自己唔係咁鍾意呢種生活，梗係唔想佢入行，始終做呢行壓力幾大。」想知道更多李麗珍的心底話？記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！