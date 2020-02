因為「安心偷食」事件避走美國8個月嘅藝人黃心穎,上年年尾先至返香港見人,佢不時都喺社交網出Po試水溫為復出鋪路,不過每次都引嚟一堆負評,加上佢主演嘅劇集《丫鬟大聯盟》收視低開,佢嘅復出之路都唔係咁樂觀!

呢日黃心穎喺社交網上載雪地嘅相,見佢滑雪時跌咗喺地並留言:「Will the world be less upside down this way?(咁樣會唔會令到世界少啲上下顛倒?)」唔知佢係咪覺得演藝路唔理想,又或者撞啱近期武漢肺炎肆虐,所以佢選擇再次出走避「炎」?另外佢喺限時動態上載一條影住雪花飄落嘅片,仲寫住「生活」兩個字,睇嚟佢冇受負評影響,繼續享受自己嘅生活態度。