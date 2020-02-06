東方日報C1：無綫爆武肺驚魂！張兆輝率口罩軍入城

武漢肺炎疫情擴散，前日無綫電視城有臨時男演員嘔吐，對正《愛．回家之開心速遞》廠房，爆出肺炎驚魂！據知現階段仍有不少藝人在內開工。昨日張兆輝及洪永城等如常返電視城宣傳新劇，戴上口罩的他們均表示不太擔心，而無綫表示已立即進行消毒和清潔。

前日無綫將軍澳電視城驚傳有一名臨時男演員在廠外、臨時演員休息室、OK便利店等四個地點嘔吐，驚動TVB保安及清潔部門處理，消息一出即震驚整個電視城！昨日無綫外事部向傳媒發布，指已在城內進行消毒和清潔，並提升抗疫措施，全面消毒清潔各錄影廠，並優先處理第4、11、12及13廠，又強調所有人士進入電視城前必須量度體溫，隨後無綫釋除大家疑慮，證實該名臨時演員是患上腸胃炎，最近未有外遊。

湯盈盈保持冷靜勤洗手

昨日，藝人張兆輝、姚子羚、洪永城及蕭正楠等如常返電視城4廠出席劇集《黃金有罪》宣傳活動，宣傳人員特別安排入廠人士用消毒液清潔雙手，眾演員亦戴上口罩嚴陣以待。張兆輝於一月初曾到武漢出席兩日一夜活動，直言當時未察覺咁大件事，回港後已自我隔離一段時間，至今十分健康。對於疫情嚴重又有人在電視城嘔吐，他表示不太擔心：「當年SARS咁勁都過咗，我哋唔使特別驚，有經驗防範，最緊要做好自己本分注意衞生，勤啲洗手。」前日是其新曆及農曆生日，直言今年因疫情問題感覺不完美：「生日願望係國泰民安、大家和諧生活，打低個疫情先。（有冇慶祝？）匿喺屋企同太太開支紅酒睇《黃金有罪》。」

洪永城相信公司已做好防禦措施，又指最近多了時間清潔屋企：「我阿媽話衰仔，從來未見過咁乾淨！（女友幫手？）佢幫我全身消毒添！」對於有指他計劃以百萬元裝修愛巢，他說：「冇咁誇！睇吓傢俬啫！女友唔使揀，但傢俬要揀。」問到可有試大床？他竟講到耳仔紅，透露新居明年收樓，今年會先租地方跟女友同居。至於姚子羚表示感恩家中印傭幫手買到口罩，不用她四圍撲：「印尼政府好好，喺外地工作嘅印尼人可以去印尼銀行攞口罩，我都有同工人講如果我哋夠用，就分啲畀人。」

香港國際影視展延期

電視城11廠是處境劇《愛．回家之開心速遞》廠景，劇集監製林建祥表示開工前都會為廠房徹底消毒以保障藝員及工作人員安全，而他未證實該人士是否11廠的臨時演員：「佢唔係喺正11廠門口嘔，係喺條走廊門口位，依家唔知邊個廠嘅臨時演員，因為臨時演員會聚埋一齊坐。」《愛》劇演員湯盈盈及林淑敏均表示不太擔心，指大家的消毒及衞生意識都很高，湯盈盈前日及昨日都有開工：「大家都保持冷靜，相信公司處理得好好，同埋我哋唔使拍攝就戴口罩，勤力洗手。」林淑敏說：「我哋酒吧個景係有臨時演員，但佢哋好乖，我都唔會捽眼，以前會喺廠食嘢，依家唔會。」羅樂林及歐瑞偉昨日繼續返電視城拍攝，兩人表示群戲場口沒有更改：「如果喺密集地方自己都會小心啲，但冇得驚咁多，有叫大家如果唔舒服嘅出聲。」而資深藝人李成昌昨日在社交網上載身在電視城內的相片，正為劇集開工拍攝的他，身穿醫生袍高舉V字手勢，相中除了他外無一人，他發文表示：「電視城影都唔多隻呀。」

另外，香港國際影視展將於3月25至28日於灣仔會議展覽中心舉行，現受疫情影響，據知，無綫方面已收到延期通知。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：