寫歌抗疫被批　李榮浩以豬餿論還擊？

武漢肺炎疫情持續蔓延，不少藝人都齊心抗疫，除了捐錢捐物資外，部分音樂人更作歌打氣，繼鄧紫棋G.E.M.推出《平凡天使》之後，內地歌手李榮浩亦親自作曲作詞新歌《同根》，他在微博寫道：「事發當下着急找物資捐款沒想過寫歌，後來覺得只要能做的都要做，哪怕只是一句安慰也行。同根，送給與我同根的十幾億人。」網友紛紛讚揚李榮浩，稱讚他的歌曲給人安慰及正能量，而太太楊丞琳亦有轉發。

不過新歌卻引起爭議，有網民指他借疫情搏話題，而他在社交網發文，大講「豬餿論」，指：「永遠不要責怪豬為甚麼把剛出鍋的新鮮飯菜當成豬食，因為在豬的眼裏新鮮飯菜和餿水都是豬食，問題不在於食物本身，是看誰吃，豬的腦子裏只有豬食，沒有別的，所以他們覺得所有能吃的都叫豬食」，即被解讀為暗諷批評者是豬。

及後，他再發文澄清，指「豬餿論」只是在講述心態影響一切，並非有貶低他人的意思：「居然有人斷章取義說我罵聽眾是豬，人心是有多壞啊！我在表達自己的態度這件事上，從來沒有怕鍵盤俠，等疫情過去我還是會繼續表達我的觀點，只是各位鍵盤俠哥哥姐姐，這個時候我們先一致對付疫情好嗎？」