悲慘童年造就善心　韓紅為善事跪地爆喊

武漢肺炎爆發至今，內地歌手韓紅出錢出力甚至乎傾家蕩產，無懼受感染親到重災區武漢送物資，期間更因太過勞累病倒三日，但她未有退縮，連續十三小時揸車派發物資，其善舉令不少人動容，她全心全意投入行善，全因受小時候不幸所影響。

1971年出生於藝術世家的韓紅，從小很喜歡唱歌，5歲時便已加入合唱團，但好景不常，6歲時父親因公殉職，其母親職業為歌唱家，因工作太忙沒有時間照顧，加上數年去決定改嫁，便把韓紅交由嫲嫲照顧，其母讓她一個小女孩獨自上火車去北京投靠嫲嫲，韓紅曾於訪問中透露當時的感覺是：「自己成了被全世界拋棄的孤兒。」

幸好嫲嫲對她愛護有加，為令孫兒有好的生活，嫲嫲瞞着韓紅去賣血只為賺錢讓她可以上學。踏上歌手之路的韓紅，於2000年憑一曲《天亮了》爆紅，賺到錢後便去孝順嫲嫲，但2005年嫲嫲便因腦出血突然離世。

事件令韓紅大受打擊，悲痛欲絕的她更患上了抑鬱症，經過三年時間終於想通，她說：「已經沒有人愛我了，那我就去愛那些跟我一樣需要愛卻沒有愛的孩子們。」從此她便踏上慈善之路。

從那一刻起韓紅傾盡全力、想盡辦法走進社會去幫助小朋友，至今她收養了200多個孤兒，除此之外，每次有天災都會看見她的身影，2010年青海玉樹地震，她趕往災區時發生嚴重車禍，差一點斷送生命，但她未有退縮，更以堅定的語氣表示：「要死在公益這條道路上面。」當中有不少藝人受感動出錢出力支持她的慈善行動，她更多次公開跪地致這些伸出援手的朋友。

雖然她的善舉得到很多人的認同，但網絡世界仲有一班Haters存在，不時發文攻擊及質疑韓紅行善的目的，於2016年她受不了無止境的謾罵選擇關閉微博，同年她於一次義診行動中曾表示：「有人說我作秀（做騷），我歡迎全國人民跟我一樣都來作秀，我能堅持十年二十年，我看誰敢跟我賭，我敢跟她賭。如果我不能來現場了，就是我的生命完結了。」