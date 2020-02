名模馬詩慧同王敏德嘅大女王曼喜(Kayla)同新歡Elaine愛得高調,繼早前去日本旅行不時甫蜜照放閃後,呢日Kayla又再分享兩張唯美黑白相,見佢同Elaine齊齊着上背心,頭貼頭甜蜜對望、互相輕攬纖腰,而另一張相佢哋仲肉緊咀嘴,Sweet到爆!Kayla留言:「in love hope springs; and with hope love is found.(愛情中有源源不絕的希望,而有希望就會找到愛。)」佢透露呢兩張相係幕後花絮,又指愛情無邊界。網友都大讚呢兩張相好有美感,仲話似足影婚照,紛紛問佢哋係咪好事近!