卻德格拉斯與米高結怨　父子修補關係合作拍戲

荷里活黃金時代巨星卻德格拉斯(Kirk Douglas)離世,縱橫影壇超過60年的他遺憾未能奪奧斯卡影帝。相反,他與前妻Diana所生的大兒子米高德格拉斯(Michael Douglas)卻青出於藍,曾兩度獲奧斯卡。其中88年米高憑《華爾街》(Wall Street)勇奪奧斯卡影帝。

除了演員之外,米高亦是著名監製。1976年米高亦憑監製的《飛越瘋人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)獲奧斯卡最佳電影。據知當年原來卻德格拉斯好想演片中精神病患者男主角,不過米高卻偏偏選擇由另一男星積尼高遜(Jack Nicholson)飾演,積更憑影片而捧走奧斯卡影帝。當時卻德格拉斯對此一直耿耿於懷。後來父子修補關係,2003年終於如願一同合演家庭喜劇《坐埋都係一家人》(It Runs In The Family),除了卻與米高之外,米高的長子金馬倫(Cameron)亦有份演出。三代在片中首合作。查實父子早於1966年的戰爭片《血肉長城》(Cast a Giant Shadow)中合作過,不過年少的米高只飾演路人甲。並未與父親有對手戲。同片還有男星尊榮(John Wayne)。