卻德格拉斯與米高結怨　父子修補關係合作拍戲

荷里活黃金時代巨星卻德格拉斯（Kirk Douglas）離世，縱橫影壇超過60年的他遺憾未能奪奧斯卡影帝。相反，他與前妻Diana所生的大兒子米高德格拉斯（Michael Douglas）卻青出於藍，曾兩度獲奧斯卡。其中88年米高憑《華爾街》（Wall Street）勇奪奧斯卡影帝。

除了演員之外，米高亦是著名監製。1976年米高亦憑監製的《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）獲奧斯卡最佳電影。據知當年原來卻德格拉斯好想演片中精神病患者男主角，不過米高卻偏偏選擇由另一男星積尼高遜（Jack Nicholson）飾演，積更憑影片而捧走奧斯卡影帝。當時卻德格拉斯對此一直耿耿於懷。後來父子修補關係，2003年終於如願一同合演家庭喜劇《坐埋都係一家人》（It Runs In The Family），除了卻與米高之外，米高的長子金馬倫（Cameron）亦有份演出。三代在片中首合作。查實父子早於1966年的戰爭片《血肉長城》（Cast a Giant Shadow）中合作過，不過年少的米高只飾演路人甲。並未與父親有對手戲。同片還有男星尊榮（John Wayne）。