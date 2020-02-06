劉丹發燒！滕麗名提早復工食嗎啡頂硬上

無綫藝員滕麗名去年十二月底到在日本青森滑雪旅行慶生時發生意外，跌斷了五條肋骨，在當地留院休養兩星期，她今日復工在將軍澳電視城正式為處境劇《愛．回家之開心速遞》開工。

初時冇氣力 靠老公傳話

滕麗名接受訪問時講到傷勢及受傷經過，她說：「喺一月生日前，12月28日已經受傷，唔關滑雪事，喺滑雪場一條鐵樓梯，因為今年雪量少，樓梯結咗冰，就喺樓梯度跣低碌咗落樓梯，斷咗左邊五條肋骨，其中有兩條仲斷仲幾節，肋骨仲插住咗個肺令到內出血。老公都話我今次大難不死，喺醫院度做完手術，仲要抽咗兩日內出血，因為啲血壓住個肺，令到個肺縮咗，嗰陣係冇氣講唔到嘢，要靠我老公傳話。」

一年後先做得運動

滕麗名在日本住了兩星期醫院後出院，但醫生擔心她身體弱坐飛機容易感染細菌，故她在當地酒店再休養一星期後才回港，期間老公香港日本兩邊奔走照顧，她說：「返到嚟香港先至拆線搵醫生跟進，依家已經好番好多，但係因為內出血肺功能都受損，依家要吹波波練番個肺，最初一個波波都吹唔到，依家吹到三個，但係瞓低都痛，成個月到依家都唔可以轉身，醫生話斷咗五條肋骨起碼要半年先至穩定，完全康復可以做運動就要一年。」

爆劉丹發燒兼咳嗽

滕麗名又指現在不能夠大笑，因大笑會感到痛楚，今日要與周嘉洛拍「床戲」昨晚也吃定醫生開的嗎啡止痛藥。問到是否要追拍進度，她說：「原本我未開工，但係因為丹爺（劉丹）病咗，發燒、咳嗽，要9我號先開工，佢哋問我得唔得，所以我就提早開工。」

滕麗名又指最痛是手術後要插住喉抽內出血，她說：「因為要插住喉兩日慢慢引流抽走內出血，一郁到條喉就會好痛，咁大個女都未試過痛到喊，好似換金魚缸水咁。今次大難不死，一定必有後福，最肉赤係我老公，都未見過佢咁緊張我，呢段時間任發爛渣都得，真係辛苦咗佢，所以批准咗佢自己同朋友去加拿大滑雪。」