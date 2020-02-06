盲搶物資！送水輝籲要有理性：無知係最可憐

香港巿面上近日出現搶購潮，除了口罩外，連廁紙、糧食、日用品，都被巿民瘋狂搶購。「送水輝」許家傑就有感而發，在社交平台發文，直言「無知係最可憐」：「我和大家一樣每天都活在恐懼之下，驚被人傳染、驚染病連累家人、驚沒有口罩、驚沒有酒精消毒。不知不覺我們被這肺炎嚇得連理性也沒有，家裡（裏）有足夠口罩還是怕不夠，搶廁紙，搶糧食。確實呢個病毒係非常可怕，傳染性非常高，大家一定要提防，做足安全措施，但唔代表我地（哋）冇左（咗）理性，良知。所謂患難見真情，呢個時候更加需要大家不要只顧自己，多體諒有需要既（嘅）人士。我人生學到其中一樣最重要既（嘅）就係『無知係最可憐』所謂無知，即係你唔知自己唔知。」他還表示大家要知道自己恐慌既時候，就要控制一下自己，不要被恐懼支配。

另外，葉佩雯也在社交網上載了兩張告示，第一張呼籲大家︰「請保持冷靜，諗清楚自己有冇需要先好買！」而另一張告示是︰「請勿搶購酒精棉片，許多慢性病患，需要長期使用，例如糖尿病測血糖用，打胰島素用途，醫療資源留給需要的人。」另外，丁子高亦有上載告示，發文表示「有需要先好買，留番畀啲有需要嘅人買。」