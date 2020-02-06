護士兒子自願照顧隔離病房　江華：以佢為榮

歌手麥潔文（Kitman）跟江華的兒子陳耀淙（Bryan）是前線醫護人員，由於武漢肺炎肆虐，香港確診患者人數累計21人，據知Bryan是醫院內科（胸肺科／呼吸科）護士，更是自願去隔離病房的護士。

長時間半自我隔離

由於自知高危兼高風險，更加不想連累家人，Bryan在家中已作長時間半自我隔離。東網聯絡江華，他表示兒子自薦入隔離病房前有跟他說過：「佢有同我講過入隔離病房，我認為佢有此舉動係好應該，係做醫護的本份，（佢唔敢見你哋，會唔會好心痛？）我唔會心痛，我會以佢為榮！」會否擔心兒子，江華則表示：「唔擔心，佢只係盡己本份， 做該做的事，就如同上戰場的士兵一樣，我只會祝福佢！」

而Kitman則坦言：「我有聽佢講過佢係負責照顧隔離病房，佢係自願嘅，我哋喺whatsapp有個family chat group，佢離開醫院返嚟，就會通知，會話我返嚟，入門口啦，咁我哋就要迴避返入自己房，佢次次都係咁做。」Kitman指個仔放工，會先沖涼，回家會再沖一次，確保安全。

家中的口罩不足

對兒子作為前線醫護人員，Kitman雖痛心，但表示：「我又冇乜擔心，佢好謹慎嘅，而且佢自願做得呢行，都預咗會有呢啲情況。（佢依家工作時間長唔長？係咪成日返到屋企？）有時都聽佢返嚟。」問到家居可有做足防疫措施？Kitman坦言家中的口罩都不夠，她說：「我都叫啲朋友救濟我，因為我一月底喺美國紐約做完嘢返港時，雖然已開始咗疫情，但未係咁嚴重，當我返到嚟，口罩又買唔到，消毒用品都買唔到，依家屋企得番半樽消毒藥水，漂白水嗰啲，所以有朋友畀咗啲口罩我哋用。（你有冇畀個仔用？）我諗佢有，尤其佢係喺隔離病房，應該用嘅口罩係更加安全。」

食飯分兩個時段

由於兒子是醫護人員，對家居的防疫措施特別嚴格，Kitman表示兒子不讓他們任何人進入其房間，連工人清潔都不可以，她說：「我哋依家喺屋企食飯都要分開兩個時段，我哋食完晒返入房，佢先會出房食，呢啲全部係佢要求。」

停晒教唱歌

由於疫情影響，一直有教學生唱歌的她也決定停課：「點會冇影響？我暫時停晒教唱歌到2月10號，到時再睇環境係咪再長啲。」不過Kitman對目前狀況都抱樂觀態度，她希望大家不用太緊張。