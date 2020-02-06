Aka摸黑樹林跳舞整傷腳

女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）今年繼續「單飛」推新歌，鼠年首隻派台歌《到底之後》講述人生遇到困難陷入絕境時，不如嘗試果斷地抽身而退，即使過程痛苦，總比停在原地繼續折磨自己好，正如歌名一樣，去到谷底後就能看到曙光，有另一個新的開始。

爬樹踩死蟻好內疚

早前Aka為新歌拍攝MV，又到墳場，又要爬樹，一幕她坐在一棵大樹，意景優美，但其實心驚驚，她說︰「第一次爬咗咁高嘅樹，其實開始幾驚，因為未試過爬樹，但最驚唔係因為高，而係樹上有好多蟻，當我撐上去時，整死咗好多蟻，所以真係對佢哋唔住。」為了要營造谷底的感覺，Aka於凌晨天未光時便抵達西貢樹林，她說︰「MV中加入我在韓國訓練嘅舞步，晚上在樹林內跳舞，加上導演設置嘅燈光效果，演繹出在谷底跳舞嘅感覺。」不過拍攝時她卻意外整傷腳︰「因為泥土有啲濕同有好多石，而且夜晚拍攝，我睇唔到地下，有一些樹枝同葉，當跳舞有一個高難度動作，我要跳起，結果就整到腳同小腿中間位置，大家都聽到『卜』一聲，當時我係擔心會骨折，好彩唔係，第二日全日行路都係痛，以前都未試過。」

憑歌寄意

提到歌曲講述人生困境，Aka坦言也曾經歷過，她說︰「呢首歌係我一直都好想唱出來嘅感覺，我亦曾遇過困境，當時覺得做咩都唔順利，加上有好多批評聲音，自己好唔開心。但之後我就諗為何不承認自己去到谷底呢？當自己去到谷底時，原來你會發覺冇嘢可以驚，你會覺得仲有咩比現在更衰呢！」